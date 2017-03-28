Керчь готовится к показу Валентина Юдашкина

В Керчи активно готовятся к показу коллекции одежды от Валентина Юдашкина. Мероприятие состоится уже 2 апреля. О деталях подготовки к торжеству редакции KerchINFO.com рассказала руководитель модельного агенства «Mega Photo Day» Юлия Павликова.

Как оказалось, первые коллекции уже сегодня паромом прибывают в Керчь.

«С моделями будут работать профессиональные стилисты салонов красоты «Eva BEUTY salon» , «Laura», «Мандарин», и не обойдётся без мужских стилистов, в лице которых выступит Анастасия Кица и Слава Надежин», — рассказывает Юлия.

Следует отметить, что билеты на показ уже все распроданы, а на все собранные средства закуплена одежда для трёх керченских детских домов. Торжественное вручения этого подарка произойдёт 2 апреля.

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«Само шоу обещает быть насыщенным, каждый показ мы постарались разнообразить с помощью танцоров , вокалистов и других деятелей искусства», — отмечает руководитель агентства.

Напомоним, 26 января в Москве Юдашкин презентовал свою новую коллекцию, которую создал специально для корпорации Faberlic. 2 апреля в 18.00 в пансионате «Москва — Крым» пройдёт первый показ мод в Крыму этой коллекции от Валентина Юдашкина.



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