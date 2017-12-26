Керчь и Алушта «отбоксировали» на одном ринге

В рамках Кубка Крымской Региональной Федерации спортивных и боевых единоборств имени Георгия Победоносца в г.Алуште на Олимпийской базе “Спорт” прошла встреча между бойцами города Керчи (тренера: Призеры Европы и Мира – И.В.Гайворонский и И.Н.Страшко) и команды города Алушты в разделе “К-1” (тренер: Чемпион Мира – К.Коровин). В этих поединках представители города-героя были более предпочтительней.

Состав нашей команды:

– до 42 кг – Дмитрий Бугаев;

– до 44 кг – Сергей Шатохин;

– до 46 кг – Владислав Бакаляр;

– до 48 кг – Николай Свидченко;

– до 50 кг – Даниил Брижатов;

– до 52 кг – Нариман Седмиров;

– до 54 кг – Эдем Аблаев;

– до 56 кг – Сергей Беззубко;

– до 58 кг – Богдан Андропуло;

– до 60 кг – Шмугленко Даниил;

– до 80 кг – Эмзар Саганжи .

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Федерация и спортсмены сердечно благодарят руководство общины казаков в лице его атамана – А.Репнина за теплый прием оказываемый нашим спортсменам. Мы всегда их рады ждать в гости.

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