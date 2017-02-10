Министерство транспорта Российской Федерации приняло решение о создании Дальнего северо-западного обхода. Эта дорога обеспечит прямое соединение Краснодар-Керчь через Керченский пролив. Об этом сообщил вице-губернатор Кубани Андрей Алекссенко.

Для обеспечения прямого соединения между Керченским мостом и Краснодаром правительством России был принят проект строительства соответствующей трассы под названием Дальний северо-западный обход. На него выделено около 25 миллиардов рублей. Строительством займётся Государственная компания «Росавтодор».

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Важно отметить, что новый маршрут будет на 50 км короче, а следовательно и на час быстрее, чем действующий. Дальний северо-западный обход пройдет через населенные пункты следующим образом: Краснодар (от автодороги М-4 «Дон») – Славянск-на-Кубани – Темрюк – хутор Белый (до автодороги А-290 Новороссийск – Керчь).

Трасса будет построена по уже частично существующим отрезкам дорог.

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