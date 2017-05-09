Керчь – лучшая в «латине»: первое место на фестивале

В начале мая, буквально перед Днем Победы, 7 числа, в Ростове-на-Дону состоялся международный танцевальный фестиваль «Dance Don Cup». Примечателен он тем, что наши керченские ребята взяли главный приз в одной из категорий фестиваля.

Воспитанники театрального центра Костроминых, Денис МЕЛЬНИЧЕНКО и София ГОРА выступала в двух номинациях: европейской и латиноамериканской программах.

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Если в европейской категории Юв 2, ребята заняли 7-е место, то в латиноамериканской категории Юв 2 равных им не нашлось. Уверенная 1-я позиция.

Отмечается, что фестиваль «Dance Don Cup» был организован на высшем уровне, не оставив после себя никаких нареканий.

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