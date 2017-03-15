Керчь могут спасти от застройки парков

В конце марта в Крыму начнёт функционировать Градостроительный совет. Организация будет контролировать зоны застройки в регионе. Об это стало известно в ходе пресс-конференции Главы РК Сергея Аксёнова.

По словам Сергея Аксёнова, Градостроительный совет Крыма будет определять зоны, в которых нельзя будет возводить новые здания и нарушать ландшафт.

«С 23 числа у нас будет работать градсовет, который в принципе определит и при поддержке Государственного совета закрепит законодательно зоны, в которых никогда не будет никаких застроек, и зоны, которые надо очистить и применить какие-то особые законодательные процедуры», – сказал Аксёнов.

Следует отметить, что в Керчи вопрос застройки стоит остро. В последнее время жизнь в городе значительно оживилась. В город приходят инвесторы, развивается инфраструктура, увеличивается количество приезжих. В связи с этим все больше территорий задействуют под новые объекты, например, гостиницы, рестораны и развлекательные комплексы.

Однако, помимо того, что такие проекты могут привлекать туристов и обеспечивать горожан новыми рабочими местами, они вызывают и возмущение у местных жителей. Ведь некоторые инвесторы пренебрегают парковыми зонами, позволяя себе вырубать деревья и нарушать зелёную зону.

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Несмотря на то, что согласно законодательству и генплану города, нет никаких нарушений, жителям близлежащих домов от этого не лучше. В Керчи не так много парков и комфортных для прогулок скверов и «отрывать» части таких территорий просто кощунство.

Следовательно, быть может, функционирование нового Градостроительного совета, поможет Керчи и ее жителям уладить проблемы с застройками в зонах, которые важны для горожан. Однако существует опасность, что воссозданный совет будет заниматься застройками на территории ЮБК, поскольку там «рыбное» место и пользуется большой популярностью не только среди россиян, но и иностранных граждан. На фоне этого, проблемы промышленной Керчи могут уйти в небытие..



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