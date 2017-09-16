Керчь – это мой город

В восточной части полуострова Крым на берегу Керченского пролива расположился тихий и уютный городок. Пантикапей, Чарша, Корчев, Черкио, Черзети, Керчь – город с двадцатишести вековой историей.

Первыми территорию города заселили киммерийцы еще в XVII-XV вв. до н.э. Своего расцвета Керчь (тогда Пантикапей) достигла в Античную эпоху. Город, основанный древнегреческими колонистами, являлся первой торговой факторией и положил начало эллинской колонизации полуострова. С начала V в. до н.э. и до конца VI в. Пантикапей был столицей Боспорского государства.

В Средние века Крым попал под влияние Хазарского каганата, а мой город получил новое имя – Чарша, что в переводе с тюркского языка означает «рынок».

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В IX-X вв. город вошел в состав Тмутараканского княжества и получил новое имя. Древнерусское название Керчи – Корчев, известно с IX века. Корчев был важным звеном в торговых связях Киевской Руси с Крымом, Кавказом и средиземноморскими странами, а также играл важную роль как морские ворота Киевской Руси.

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В 1318 г. Керчь вошла в состав Генуэзских колоний и получила название Черкио. Город был крупным морским портом, а население занималось рыбным и соляным промыслами.

В 1475 г. мой город Керчь стал частью Османской империи и стал называться Черзети. Тогда же, в ответ на усиления военной мощи Российской империи на Азовском море, в самом узком месте Керченского пролива турки построили крепость Ени-Кале – одну из важнейших достопримечательностей города.

Позже, по итогам Русско-турецкой войны, согласно договору 1744 года, Керчь была передана Российской империи.

В период СССР город вошел в стадию развития и процветания. По состоянию на 1940 год в Керчи насчитывалось 169 предприятий, на которых трудилось 42 тысячи человек. Основу промышленности моего города составляли металлургическая, судостроительная, судоремонтная, рыболовная, стекольная, а также железорудная отрасли.

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Развивалась в моем городе Керчь и культурная жизнь. Так, к началу 1980-х годов здесь работало 88 библиотек, 7 кинотеатров, 4 стадиона, 45 спортивных залов, плавательный бассейн.

Керчь – мой город

Фраза «Керчь – это мой город» звучит гордо благодаря военной истории поселения у Керченского пролива. В период Великой Отечественной войны на территории Керчи проходили легендарные операции, среди которых Керченско-Эльтигенская десантная операция и подвиг защитников Аджимушкайских каменоломен. Мужество и смелость советских воинов в Керчи подарило городу звание города-героя.

Современная Керчь представляет собой уютный крымский городок, омываемый двумя морями: Черным и Азовским. Летом понежиться на солнышке сюда съезжаются туристы со всех стран СНГ.

Мой город Керчь является своеобразным историческим и археологическим центром. Являясь древнейшим городом в России, он привлекает археологов и других исследователей старины.

На территории Керчи и в ее окрестностях расположено большое количество достопримечатеьлностей и интересных туристических мест: гора Митридат, древнегреческий Пантикапей, лечебное грязевое озеро Чокрак, крепости «Керчь» и «Ени-Кале», Кояшское озеро, Царский курган… Список можно продолжать бесконечно.

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Начиная с 2014 года мой город Керчь стал одним из самых интересных и популярных городов на территории РФ. Это произошло в связи с планированием и реализацией грандиозного проекта – стройки Керченского моста через пролив.

Совсем скоро моя Керчь станет городом, который соединит материковую Россию и полуостров Крым и станет «воротами Крыма». Очевидно, что будущее готовит для города еще много приятных и неожиданных сюрпризов, но уже сейчас каждый керчанин с благоговаением и гордостью произносит такую заветную фразу «Керчь – мой город».

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