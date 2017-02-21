Керчь может стать центром яхтенного спорта Крыма

Федерация парусного спорта Крыма заинтересована в развитии парусного спорта Керчи. Первым шагов в этом направлении может стать строительство яхт-клуб на Аршинцевской косе. Об этом редакции KerchINFO.com рассказал Президент федерации — Алексей Андруцкий.

Руководство Федерации парусного спорта Крыма рассматривают Керчь как стратегически важное место, которое необходимо развивать, оборудуя функциональный яхт-клуб.

«Керчь вновь стала воротами Крыма. А после того, как будет закончено строительство Керченского моста, и Крым соединится с материковой частью России, весь туристический трафик пойдет через Керчь. Мост в Крым — это магнит притяжения. Его строительство и сейчас привлекает тех, кто едет отдыхать в Крым. Когда же он будет построен, он превратится в туристический объект. Поэтому важно развивать в Керчи объекты отдыха и развлечений, в частности парусный спорт. Ведь яхты, которые будут спускаться из Москвы и Питера по Азову, будут останавливаться в Керчи», — рассказывает Алексей Андруцкий.

Также Федерация парусного спорта Крыма заинтересована в проведении масштабных спортивных регат и активного яхтенного судоходства. Ведь в Крыму есть для этого и географические, и природные условия.

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«Мы заинтересованы в привлечении в Крым иностранных судов, но это — перспектива более далекого будущего. А перспектива завтрашнего дня — развитие внутреннего яхт-туризма, ведь огромное количество яхт владельцы готовы оставлять на временную стоянку свои судна», — отмечает Президент Федерации.

Алексей Андруцкий отметил, что на данный момент идёт согласование инвестиционного проекта о строительстве яхт-клуба в Керчи на уровне администрации. Это наиболее проблемный вопрос инвест-проекта, после его решения процесс может пойти значительно быстрее.

Напомним, руководство Керчи рассмотрело предложение ялтинского инвестора о строительстве яхт-клуба «Крымская гавань» на базе земельного участка, расположенного на Аршинцевской косе.

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