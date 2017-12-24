Керчь «наряжается» к Новому году

Уже через неделю в дома керчан постучится новый 2018 год. По такому случаю Керчь преображается, создавая новогоднее настроение и рождественскую атмосферу в городе.
Сегодня, 24 декабря, в районе остановки «Институт», на площади перед ДК «Корабел», установили праздничную надпись «С Новым годом».
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Новогодние буквы радую всех проходящих мимо жителей Аршинцево: от мала и до велика. Надпись «С Новым годом» вместе с зеленой елкой стали настоящими украшениями площади перед ДК.
А для любителей инстаграма появилось новое место, где можно сделать красивую новогоднюю фотографию.
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