Керчь не подготовилась в празднику «Крымской весны»

В этом году городские службы «махнули рукой» на Керчь. Центральные улицы города выглядели абсолютно не празднично.

В субботу, 18 марта, керчане праздновали третью годовщину «Крымской весны». В честь этого знаменательного дня администрацией города были организованны торжественные мероприятия. С обеда и до вечера на главной сцене города присутствующих поздравляли первые лица Керчи, представители культуры и творческие коллективы города. Молодежь устроила патриотический флешмоб, а дети украсили асфальт рисунками в честь праздника.

В воздухе витала атмосфера взаимопонимания, умиротворения и неподдельной радости от происходящего.

Праздник омрачал лишь один факт – бесхозные улицы города. Если закрыть глаза на празднующих керчан, шарики в патриотических цветах и развивающиеся флаги в руках в людей, то можно было без труда заметить неухоженные клумбы с наполовину загнившими растениями, голые фонарные столбы на главной улице Керчи и грязные флаги.

Набережная города и вовсе была похожа на территорию отшельников. Серое и безлюдное побережье совсем не напоминало о празднике, который стал столь значимым для горожан.

Ровно год назад в этот день Керчи выглядела иначе (Подробнее: http://kerchinfo.com/v-kerchi-otmetili-vtoruyu-godovshhinu-krymskoj-vesny.html). Было видно, что городские службы провели работу перед праздником и потрудились нарядить его. Что в этом году стало помехой – непонятно.

Остается надеяться, что в следующем году Керчь снова заиграет красками и привлечёт к себе внимание не только тех, кто тут живёт, но и туристов. Ведь город, который так хочет стать интересным для приезжих, должен стать таковым, прежде всего, для своих жителей.



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