Керчь объединила крымских будока

В минувшее воскресенье Керчь стала площадкой для любителей и профессионалов айкидо. Спортсмены делились своими предложениями и практиками по развитию прикладных аспектов этого вида боевого искусства.

На практическую БУ-ДО конференцию «Прикладные аспекты айкидо и его аналогов» съехались будоки из Симферополя, Ялты, Севастополя, Феодосии и Керчи.

На татами спортивного клуба «ПЛАНЕТА ПРОСПОРТ» собралось более 40 человек, интересующихся АЙКИ-БУДО. Как рассказал редакции КерчьИНФО главный тренер по айкидо спортклуба Сергей НОВИКОВ, в практической конференции сделали акцент на различные стили:

«На всестилевые принципы и техники, разыгрывались всевозможные ролевые ситуации самообороны. Трёхчасовое занятие пролетело незаметно, оно было насыщенным, живым, в духе истинной КЕЙКО».

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Тренер поблагодарил крымчан, приехавших на конференцию и тех, кто помог её организовать – это РСБИ, НСАР, ФАРК, КФА и лично вдохновителя идеи и модератора конференции Анатолия СОСНИНА.

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