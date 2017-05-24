Керчь обязали построить питомник для бездомных животных

Муниципальным образованиям Крыма выделяют почти тридцать миллионов рублей на бездомных животных: на их отлов, стерилизацию и так далее. Свою часть получит и Керчь.

Деньги выделяются в рамках реализации закона «О содержании и защите домашних животных от жестокого обращения в Республике Крым». Средства высланы во все муниципальные образования полуострова. Об этом сообщает Первый Крымский, со ссылкой на первого заместителя председателя Госкомитета ветеринарии Крыма Анастасию Лисовскую-Чудинович.

Также отмечалось, что закон предусматривает постройку на территории муниципалитета питомника для бездомных животных. Также было подчеркнуто, что выделенными средствами будет распоряжаться исключительно муниципальное образование. Именно оно будет решать, на что будут потрачены деньги, и контролировать расход средств.

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Кроме того, руководство города вправе привлекать сторонние источники финансирования для реализации закона. Это может быть и помощь организаций по защите животных, средства, собственно, муниципалитета, или просто деньги неравнодушных граждан.

Ветеринарный Госкомитет отмечает, что после того, как приют для бездомных животных будет построен, он переходит под контроль ведомства. Оно будет следить за всеми нормами содержания животных и контролировать санитарные нормы в питомнике.

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