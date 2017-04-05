Керчь очистят от клещей

В апреле текущего года в Керчи пройдут противоклещевые мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба подрядчика, который отвечает за обработку.

С 10 апреля 2017 года на территории муниципального образования городской округ Керчь будут производиться противоклещевые мероприятия — акарицидная обработка.

Мероприятие проводится по заказу управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Керчи. Генподрядчиком выступает ООО «Санитарно-экологическая компания «САНПРОФИТ».

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«Просим обращать Ваше внимание на ограждения и информационные таблички», — отмечают в пресс-службе «САНПРОФИТ».

Отметим, с каждым днём в Керчи устанавливается все более теплая погода. Керчане начинают выезжать на природу, чтобы привести время в кругу друзей и близких на свежем воздухе. Однако в таким местах их может поджидать опасность. Клещ представляет наибольшую опасность из-за того, что он может переносить опасные инфекции. Самые распространённые из них — энцефалит и боррелиоз. Инфекция передается во время укуса через слюну, которая впрыскивается в тело человека.



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