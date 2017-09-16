Керчь официально поздравили с Днём города

Торжественные мероприятия ко Дню рождения Керчи начались сегодня с утра на горе Митридат.

Началось всё, по традиции, с возложения цветов к Обелиску Славы, после чего приглашённые приступили к поздравлениям Керчи с Днём рождения и награждению керчан за заслуги перед городом.

Первыми поздравили город с Днём рождения Официальные лица. Искренние поздравления были слышны от ветеранов. Двоим из них, Александру Григорьевичу Лубенцову и Николаю Тимофеевичу Китикову присвоены звания “Почетных граждан города-героя Керчь”.

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Почётные звания Республики Крым – звание заслуженный работник культуры присвоили преподавателю хора Детской музыкальной школы №2 Юлии Зиновьевой, а звание Заслуженного работника спорта тренеру под дзюдо Николаю Алексахину. Грамоту президиума Госсовета Республики Крым и нагрудный знак вручили Начальнику управления культуры г. Керчь Эльмире Куртмеметовой и начальнику отдела маячной службы Государственное унитарное предприятия Республики Крым Крымские морские порты Любвоь Яндович.

Памятные грамоты вручили также работникам завода “Залив”.

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