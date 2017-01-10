Последний месяц 2016 года был богат на новорожденных. В Крыму стало на 1809 детей больше. Об этом сообщает пресс-центр министерства юстиции Республики Крым.

Всего в Крыму за декабрь 2016 родилось 1809 детей, 113 из которых в Керчи. Тем самым наш город оказался на 4 месте по рождаемости в данном периоде. Соответствующая информация была предоставлена Департаментом ЗАГС Минюста Крыма.

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Отметим, что в декабре 2016 самыми популярными именами среди крымчан стали Артём, Никита, Дмитрий, Максим, Даниил, Богдан, Асан, Энвер, Анна, Арина, Вероника, Кира, Дарья, Милана, Мария, Алиме, Амина.

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