Керчь окутал туман

Первые дни весны в Керчи выдались теплыми и побаловали горожан приветливыми солнечными лучами. Однако во второй половине дня город попал в плен тумана.

Пеленою затянуло улицы города. На керченской набережной воды пролива спрятались в туманной дымке, с верхних этажей высоток сложно разглядеть пешеходов, машины включают фары, а верхушки деревьев словно исчезли в опустившихся облаках.

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Каким бы ни был чарующим туман, он может стать причиной неприятностей в городе. Одна из таких – увеличение количества аварий на дорогах, а вторая – остановка функционирования паромной переправы.

Следовательно, керчане и гости города, примите во вниманию погодные условия в Керчи, планируя поездки, как в городе, так и за его пределами.

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