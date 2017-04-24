Керчь опять затопило: а где ливневки?

Новая дорога – это всегда хорошо. Казалось бы, ровная поверхность, нет ям, которые постоянно нужно объезжать, что может быть не так?

Все так, но до первого дождя. Дело в том, что еще в январе текущего года начальник управления единого заказчика Вадим Стригунов заявлял, что «вот-вот» начнется ремонт ливневок. Но нынешняя непогода в очередной раз показала, что ливневками так и не занялись.

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Через пешеходные переходы начиная с Казакова текут реки, которые не то, что пенсионер, а и взрослый человек не перепрыгнет, приходится идти по лужам. По улице Генерала Петрова как текло, так и течет, на Горьковском мосту – чуть ли не водопад, сквозь который машинам приходится продираться. На автобусных остановках дела обстоят не лучше: чтобы добраться до автобуса, приходится плыть.

Отметим, что еще в январе, после того, как участок дороги возле остановки «Дворец Пионеров» ушел под воду, рабочие МУП «Жилсервискерчь» ссылались на то, что ливневая система попросту забита, ее почистят и больше такого повторяться не будет.

Говоря о ливневой системе на том участке, так ее вообще не наблюдается. «Вот-вот начнется ремонт» так и не началось.

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