Керчь отдала участки для ж/д подходов к Керченскому мосту

Участки, по которым пройдут железнодорожные подходы переданы в федеральную собственность. Соответствующее решение было принято в ходе внеочередной сессии городского совета.

Керченский депутаты дали согласие на передачу из из муниципальной собственности муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым в Федеральную собственность 42 участков.

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Именно по этим территориям пройдут железнодорожные подходы к Керченскому мосту.

Общая площадь переданный территорий — порядка 240 гектаров. Среди них указаны и участки на острове Тузла.

Отметим, что в Керчи состоялась 75-я внеочередная сессия городского совета, в повестке дня которой находился лишь вопрос о передачи участков

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