Керчанам придётся привыкать к новый системе обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Соответствующий закон утвержден Президентом. Об этом сообщает пресс-центр Министрества ЖКХ Республики Крым.

Президент России Владимир Путин подписал закон федерального характера, который устанавливает сроки поэтапного перехода в полностью обновлённой системе обращения с отходами. Согласно данному документу в каждом регионе страны в течении 2017-2019 года будет происходить внедрение новой системы, которая по своей сути должна на корню преобразить механизм и повысить эффективность обращения с ТКО.

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В повестке дня сейчас стоит необходимость разработки территориальной схемы и региональной программы обращения с отходами.

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