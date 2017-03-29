Керчь планируют превратить в крымские Канны

В мае 2018 года в Керчи пройдёт международный форум искусств «Крымский мост» и кинофестиваль «Созвездие Победы». Об этом рассказал продюсер и режиссёр, инициатор этого грандиозного форума искусства Александр Беланов в интервью «Крымскому Телеграфу».

Продюсер намерен в мае 2018 года Керчи превратить в крымские Канны, организовав в городе-герое кинофестиваль и форум искусств. По задумке инициатора столь масштабного мероприятия на кинофестиваль должны приехать 13 городов-героев и 45 городов воинской славы под названием «Созвездие Победы».

«С 2 по 10 мая 2018 года в Крыму, в городе-герое Керчи стартуют международный форум искусств «Крымский мост» и кинофестиваль тринадцати городов-героев и сорока пяти городов воинской славы «Созвездие Победы». По сути, это возвращение города-героя Керчи в международное информационное пространство, закрепление за ним статуса не только самого древнего города на территории современной России, но и столицы кинопремьер патриотического звучания», — отмечает режисер.

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В работе форму, по задумке Александра Беланова должны принять участие такие звёзды кино как Евгений Миронов, Екатерина Гусева, Эмир Кустурица, Алексей Воробьёв, Олег Газманов, Виктория Цыганова, Иван Жидков, Хор Турецкого и многие другие.

«Стоимость среднего российского кинофестиваля в пределах 70 миллионов рублей.<…> Моя заветная мечта — превратить город-герой Керчь в крымские Канны, со своим статусным кинофестивалем, и, что очень важно, международным кинорынком художественных и документальных фильмов патриотического звучания. А это сотни миллионов долларов инвестиций в развитие моего родного города!», — рассказал в интервью организатор мероприятия.

Александр Беланов также поделился своей мечтой: «Мечтаю о том, чтобы знаменитые кинорежиссёры, звёзды российского кинематографа, те, кто считает себя частью российской культуры, поднялись в мае 2018 года по красной дорожке на вершину горы Митридат, встали на колени перед первым в СССР обелиском Славы и задумались… За освобождение этого прекрасного приморского городка отдали свои жизни 160 тысяч советских солдат! За каждого ныне живущего керчанина — одна жизнь! А что сделали мы?.. Достойны ли мы подвига наших отцов, дедов и прадедов?!»



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