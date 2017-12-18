Керчь по прежнему «убивает» дорогами

Активисты Общероссийского народного фронта подвели итоги работы с «убитыми дорогами». Керчь по прежнему занимает лидирующие позиции в рейтинге самых плохих дорог в Крыму.

В этом году в Керчи отремонтировали 37 участков дорог. Всего на карте «убитых дорог» в нашем городе обозначено 188 дорог. Керчане продолжают отмечать плохие участки на карте.

Последнюю дорогу на сайте Дорожной инспекции ОНФ нанесли 23 ноября. Это дворовой участок между домами 40, 33 и 32 по улице Буденного.

И хотя на карте появляются новые отметки, журналисты КерчьИНФО отмечают, что таких дорог в нашем городе значительно больше. К нам в редакцию ежедневно приходят письма с фотографиями дорожных ям. На некоторых дороги и вовсе отсутствуют.

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Дорожная ситуация в городе остается плачевной. Но последние изменения, безусловно, радуют. Например, уже на стадии завершения ремонт дороги по улице Орджоникидзе, продолжается ремонт улицы Буденного и Кокорина.

В большинстве своем городские и региональные власти учитывали актуальность проекта ОНФ и голосование граждан, проводя ремонт на дорогах и внося их в планы на будущие годы. Поэтому, делать отметки на карте «убитых дорог» очень важно. Это может сделать каждый. Достаточно зайти на сайт ОНФ.

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