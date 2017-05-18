Керчь почтила память депортированных крымских татар (фото)

В Керчи почтили память крымско-татарского народа, депортированного из Крыма 73 года назад. Мероприятие состоялось около памятного знака «Против жесткости и насилия», расположенного возле железнодорожного вокзала.

Мероприятие, традиционно, собрало внушительное количество людей, пришедших почтить память депортированных крымских татар и других малых народов Крыма. Началось оно с возложения цветов. Представители властей города, духовенства, общественных организаций и учебных заведений города, а также просто неравнодушные керчане, колонной, друг за другом, возложили цветы к памятному знаку.

Читайте: Керченские гимназисты бежали в память о героях

Следом за этим, слово предоставили имаму Керчи Марлену АДЖАРИПОВУ. Он прочел свою речь дважды: на крымско-татарском и русском языках. В ней он отметил, что дата 18 мая – это трагичная дата не только для крымско-татарского народа, но и для всех народов, депортированных из Крыма в период Великой Отечественной войны. Также он привел слова классика, смысл которых в том, что людей сближает не только радость, но и горе. В конце речи он прочел короткую молитву.

Следом слово предоставили Галине МАЗИЛОВОЙ. В своей речи она вспомнила об истории депортиртации народов, а также отметила, что главное – это солидарность.

Завершилось мероприятие минутой молчания. Напомним, вечером, с 20:00 до 21:00 на центральной площади Керчи – площади Ленина, пройдет акция «Зажги огонь в своем сердце!», в рамках которой из зажженных свечек будет выложен контур Крыма.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

