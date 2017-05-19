Керчь подружилась уже с четырнадцатым городом

В Керчи прошла торжественная церемония, посвященная открытию «Аллеи городов-побратимов». Было подписано еще одно четырнадцатое соглашение об установлении побратимских отношений.

На мероприятии присутствовали гости — замначальника управления по общественным проектам аппарата Совмина РК Надежда КОЧМАРЕВА и глава администрации и председатель Собрания представителей города Махарбек ХАДАРЦЕВ.

За семнадцать последних лет городами-побратимами города героя стали: в 2000 – Смоленск, в 2004 – Орел и Новороссийск, в 2005 – Краснодар, в 2011 – Симферополь, в 2012 – Темрюк, в 2013 – Гдыня, в 2014 – Тула, Старая Купавна и провинцией Реждо-ди-Калабрия (Итальянская Республика), в 2015 – Златоуст, в 2017 Акушинский район Республики Дагестан.

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Сегодня, 19 мая, было подписано еще одно четырнадцатое соглашение об установлении побратимских отношений между городами Керчь (Республика Крым) и Владикавказ (Республика Северная Осетия-Алания).

Глава администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН и председатель горсовета Лариса ЩЕРБУЛА перерезали красную ленточку, после чего вместе с главой администрации Владикавказа заложили табличку с названием города в аллею перед зданием керченского горсовета.

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