Керчь получит больше чем футбольное поле

В Керчи приступили к капитальному ремонту запасного футбольного поля на Стадионе им. 50-летия Октября. Подготовительные работы уже на завершающем этапе.

7 ноября был заключен контракт о капитальном ремонте запасного футбольного поля подрядной организацией «Атлантис». Строительные бригады сразу приступили к выполнению поставленной задачи. Согласно условиям контракта сначала демонтировали старое покрытие поля.

Директор ДЮСШ Сергей ШЕРАБОКОВ рассказал подробнее о нынешнем процессе ремонта и о предстоящих работах. Также, он рассказал о дополнительных объектах, которые планируется построить на территории за дальними воротами футбольного поля.

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Что сделано?

«На Данный момент работы по демонтажу и подготовке поля практически закончены. Искусственная трава в рулонах уже завезена. В ближайшее время будет подсыпка поля отсевом. Далее геотекстиль и, непосредственно, установка и монтаж футбольного поля. Это покрытие последнего поколения, которое соответствует всем нормам UEFA и FIFA.Согласно условиям контракта работы должны быть завершены до 30 ноября».

Что будут делать?

«Здесь будут восьмиметровые мачты, вокруг которых натянут сетку, а также 3D забор вокруг всего комплекса. На центральный пульт выведут системы видеонаблюдения. Работники ЧОП будет наблюдать за тем, чтобы посторонние не проникали на территорию поля в темное время суток. Предусмотрено и благоустройство прилегающей территории. Сделают пешеходные дорожки, обустроят подъезд для автомобилей и стоянка».

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Для кого строят новое поле?

«На этом поле будет тренироваться наша молодежь – воспитанники ДЮСШ по футболу, ДЮКФП. А также проводится городские соревнования по футболу, товарищеские матчи и, надеемся, запустят тренировочный процесс футбольного клуба «Океан».

Планы на будущее

«Мы с главой Администрации Сергеем Вадимовичем БОРОЗДИНЫМ разговаривали на тему того, что у нас остается еще территория за дальними воротами. Сейчас будем готовить проектную документацию на две площадки размером 40 на 20 метров с таким же искусственным покрытием и одной трибуной между ними. Также с мачтами освещения и с раздевалками. Эти площадки нужны для того, чтобы дети, которые занимаются на небольших площадках, имели возможность заниматься по 2-3 группы сразу. Добро на это получено. Сейчас мы будем заказывать проектно-сметную документацию для разработки, и в следующем году так же проводить торги, и ввод в эксплуатацию новых двух площадок».

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