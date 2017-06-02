Керчь получит очередную дозу юмора от лучших стендап-комиков канала ТНТ

В диско-холле «Камелот», 8 июня, пройдет очередное «убойное» стенд-ап патти при участии именитых гостей, которые впервые побывают в Керчи.

В Керчь приедут два stand-up комика из Ростова-на-Дону: Лев Марсел — участник первого сезона шоу «Открытый Микрофон» на ТНТ, участник рубрики «Открытый микрофон» в шоу «Stand Up» и Марк Сергиенко — двукратный победитель шоу «Рассмеши комика», финалист шоу «Comedy Battle» на ТНТ.

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Также на сцену выйдут Денис Маловичко из Майкопа — неоднократный победитель проекта «Не спать» на канале ТНТ, полуфиналист шоу «Comedy Battle», резидент Stand-up KRD и Леонид Кулаков — основатель Stand-up KRD, полуфиналист проекта «Comedy Battle» в составе дуэта «По братски» (Краснодар).

Сбор гостей начинается в 20:00 в DH «Камелот» (улица Свердлова,7). Информацию можно получить по телефону +7 978 83 38 100.

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