Керчь получит запас мощности по электроэнергии

Электрическая подстанция на керченской «Насосной станции-3», которая находится в районе деревни Новониколаевки, полностью реконструируется. В виду увеличения потребления Керчью мощностей и полного обеспечения веток энергомоста, потребовалась полная модернизация электроподстанции и увеличение мощности её оборудования.

Конкурс по реконструкции подстанции на «Насосной станции-3» выиграла подрядная челябинская организация «ЭлектроСтрой». Работу подрядчика полностью курирует государственное Унитарное Предприятие Республики Крым «Крымэнерго».

«ЭлектроСтрой» — надёжная подрядная организация, её специалисты построили много объектов качественно и в срок. У подрядчика в арсенале есть и специальная техника, и квалифицированный персонал.

Чтобы увеличить перетоки мощности в Керчи меняются одновременно четыре основные ячейки. Для увеличения пропускной способности керченских подстанций полностью по схеме меняются две ячейки — модернизация идёт на объектах линии, которая тянется с «Камыш-Бурунской ТЭЦ» и на подстанцию «Насосную-3» и потом уходит на Феодоссию. Реконструкция станций происходит для их увеличения пропускной способности.

Происходит полная замена приборов, устанавливается оборудование по классу напряжения 220 тысяч вольт.

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«ЭлектроСтрой» приступил к модернизации подстанции «Насосной станции-3» в августе прошлого года, и хотя договор по окончанию выполнения работ подписан до 30 декабря 2017 года, организация планирует сдать в эксплуатацию объект в сентябре, максимум в октябре этого года.

Отметим, что параллельно с реконструкцией подстанции «Насосной станции-3» реконструируется и «Камыш-Бурунская ТЭЦ». Данный объект является резервным источником электрообеспечения Керчи. На данный момент работы по «Камыш-Бурунской ТЭЦ» находятся уже на стадии завершения, идут пусковые комплексы работы, и объект передаётся в эксплуатацию.

Предварительно предусматривается проект модернизации ещё как минимум одной подстанции в Керчи. В ней будет предусмотрено дистанционное управление оборудованием из центра города, увеличение мощности и улучшение пропускной способности.

Напомним, что на сегодня в Керчи в качестве основной точки подсоединения и одним из главных источников электроэнергии используется Ростовская АЭС. По завершению строительства на всех предусмотренных объектах Крыма будет предусмотрена параллельная работа нескольких ЛЭП. Таким образом собственное производство электроэнергии на полуострове, в частности в Керчи, значительно увеличится.



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