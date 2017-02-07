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Порт Керчь улучшил свои показатели по перевалке сухих грузов. Это стало известно на основании данных морских торговых портов.

Ассоциация морских портов России обнародовала статистические данные по перевалке сухих грузов в течении 2016 года. Согласно этой информации Порт Керчь увеличил перевалку сухих грузов на 24,2% (9,56 млн тонн).

Такие показатели позволили керченскому порту подняться с 13 места, где он был в 2015 году, на 10-ую позицию.

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Таким образом, Порт Керчь вошел в рейтинг многотоннажных портов по перевалке сухих грузов.

Отметим, что лидирующую позицию среди портов занимает Большой порт Санкт-Петербург с показателем 42,08 млн тонн.

рейтинг портов россии
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