Керчь попала в ТОП-3 «убитых дорог»

Дорожное покрытие Керчи заняло «почётное» третье место в списке наиболее убитых дорог Крыма. Об этом сообщают данные интерактивного проекта Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог».

В Крыму продолжает функционировать проект «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», которую разработал ОНФ. На карте каждый житель или гость Крыма может обозначить проблемное место на дороге того или иного города. Отметок с каждым днём становится все больше.

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Так, на данный момент лидирует по количеству нарушений целостности дорожного полотна — Симферополь (133 участка), на втором месте Ялта (119 участков) и замыкает тройки лидеров Керчь (64 участка).

Таким образом, Керчь оказалась третьим городом по количеству проблемных участков на дорогах.

Отметим, в Керчи на самом деле остро стоит вопрос с дорожным покрытием. Несмотря на то, что периодически производится ямочный ремонт на отдельных участках, в целом ситуация остается достаточно плачевной, в особенности в микрорайоне Аршинцево.

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