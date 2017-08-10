Керчь посетила министр спорта РК

Министр спорта Республики Крым Елизавета Кожичева посетила Керчь с рабочим визитом. Чиновник осмотрела строящиеся спортивные площадки. Об этом сообщил заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев на своей странице в соцсети.
Вчера, 9 августа, в Керчь приехала посетила министр спорта Республики Крым Елизавета Кожичева. Совместно с представители руководства города был проведен осмотр спортивных площадок, которые строятся по городу.
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Как стало известно, до конца текущего года в городе появится 10 площадок по приему норм и требований ВФСК ГТО.
Отметим, что спортплощадки возводятся в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в Республике Крым».
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