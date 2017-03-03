Керчь посетила уполномоченный по защите прав предпринимателей

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Светлана Лужецкая нанесла визит в Керчь, где провела встречу с участием городских властей, администрации городского рынка, предпринимателей. На повестке дня был вопрос о повышении стоимости арендной платы за занимаемые предпринимателями торговые помещения. Светлана Анатольевна высказала свое видение вопроса, отметив, что на ее имя поступило обращение от 47 предпринимателей, передает пресс-служба горсовета Керчи.

Позиция администрации рынка также принята во внимание. Нынешнему руководству досталась в наследство экспертная оценка, на основании которой и сформирована новая цена. Однако отмечено, что стоимость выросла далеко не так кардинально, как это представляют некоторые СМИ. Для ряда торгующих условия независимой оценки стали даже более приемлемыми, нежели прежние. На сегодняшний день 70 из 240 предпринимателей заключили договора с руководством рынка и этот процесс продолжается.

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Заместитель председателя Керченского городского совета Николай Гусаков выразил мнение городских властей, отметив, что в сложившейся ситуации руководством муниципалитета сделано все, чтобы пойти навстречу людям – принято решение о введении понижающего коэффициента, позволяющего законодательно снизить финансовое бремя, которое легло на плечи предпринимателей.

Итогом встречи стало соглашение об индивидуальном подходе к каждому предпринимателю. Существует определенная градация торговых мест, в зависимости от их большей или меньше привлекательности и прибыльности, и это должно учитываться.

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