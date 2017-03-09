Керчь посетит путешественник-экстримал

Фотограф-путешественник из Южно-Сахалинска Игорь Щугрий намерен посетить Керчь. За спиной туриста более 10 тысяч километров.

Хотеть и делать — это совершенно разные состояния. И далеко не каждый находит в себе силы, чтобы перейти от одного этапа к другому. Тем из немногих, кто все-таки решился воплотить свою мечту является Игорь Щугрий. Ему надоело просто хотеть путешествовать. 5 января мужчина отправился в путешествие из Сахалина в Севастополь. Причём сделал он это весьма необычным способом: без денег, еды и транспорта.

За плечами Игоря уже более 10 тысяч километров: Дальний Восток, Забайкалье, Бурятия, Сибирь, Урал, Казань, Москва, Ростов, Краснодарский край, Сочи. А впереди такие города как Краснодар, Майкоп, Сочи, Керчь, Феодосия, Симферополь и Севастополь.

Читайте: Видео путешествия: Россия Рядом: Крым

Для путешественника важно не просто проехать город, посмотрев на него из машины, а познакомиться с местным колоритом, пообщаться с жителями, узнать о традициях.

Безусловно, Керчь не оставит равнодушным такого любителям приключений. Нашему городу определённо есть, что показать гостям.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

