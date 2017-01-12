Совсем скоро выйдет юбилейная монета достоинством в 2 рубля 2017 года выпуска из серии «города-герои», посвященная городу Керчь. Об этом сообщил Центральный банк РФ.

В 2017 году в обращение выйдет 5 000 000 монет с изображением города-героя Керчи из не драгоценных металлов (сталь с никелевым гальваническим покрытием).

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Выпуск будет произведен в продолжении серии 2-х рублевых монет, посвященной городам-героям. На сегодня существует 7 видов монет, выпущенных еще в 2000 году. В 2017 году серия дополнится двумя монетами, посвященных таким городам, как Керчь и Севастополь.

Пока остается неизвестным, какие именно изображение Керчи выберут для чеканки на монетах. Быть может это будет знаменитая гора Митридат? Или древнейший Храм Иоанна Предтечи? Чтобы вы хотели увидеть на этих монетах?

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