Керчь поздравляет пожарных с праздником

Сегодня, в преддверии Дня пожарной охраны, в Керчи возле ДК «Корабел», проходят торжественные мероприятия, посвященные празднику.

Этот праздник был учрежден 368 лет назад, царем Алексеем Михайловичем. Именно тогда, он подписал указ о строгом порядке тушения пожаров в городе Москва. На основании этого указа «О Градском благочинии», была создана первая в России противопожарная служба.

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А Керчь сегодня имеет великолепную возможность осмотреть, и даже потрогать самые современные средства пожаротушения. Это и инструменты, и даже дрон.

Керчане с удовольствием фотографировались на фоне пожарной техники, а самым маленьким из них даже разрешили взобраться на пожарную машину и сфотографироваться там.

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