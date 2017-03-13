Керчь представили на IV Международном туристском форуме

С наступлением весны на Крымском полуострове прошло много интересных событий. Одно из них – IV Международный туристский форум Открытый Крым.

Почётными спикерами форума выступили Глава Республики Крым, Председатель Совета министров Республики Крым — Сергей Аксёнов, Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафронов, Министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Стрельбицкий и еще много почётных участников мероприятия.

От Керчи на форуме присутствовал туроператор южного федерального округа ООО «Вероника» в лице менеджера Екатерины.

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Параллельно с форумом прошла масштабная туристская выставка, где были представлены турагенства и туроператоры со всего Крыма и материковой России, а также отели, пансионаты, детские лагеря, продукты эногастрономического туризма, оборудование по благоустройству пляжей, и многое другое.

Основной темой форума стало развитие активного туризма в Крыму.

Отметим, что туроператор ООО «Вероника» достойно представил свой продукт, были найдены новые партнеры, что позволит в дальнейшем сделать отдых керчан и жителей всего полуострова еще более ярким и интересным.

Наш полуостров располагает всеми необходимыми природными ресурсами для активных туристов. Огромное количество природных парков, реконструированные пешеходные маршруты, велотуризм, подводные экскурсии – и это далеко не все, что ожидает наших гостей в этом году.

Также многообразие спортивных и развлекательных событий сезона 2017 года позволят привлечь туристов со всех уголков России. Дискуссионная панель с представителями туристского бизнеса регионов Российской Федерации была жаркой. Материковые гости один за другим высказывали свои пожелания, касательно экскурсионных маршрутов, размещения туристов, пляжного отдыха, налаживания контактов и сервисных услуг. Было заключено много новых договоров, обмен опытом, и конечно, гости полуострова были в восторге от гостеприимства крымчан.

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Обучающий семинар на тему «Маркетинг экскурсионной деятельности» позволил слушателям расширить свои возможности по качеству организации экскурсионных маршрутов, работая с широкой базой клиентов любого уровня.

В целом, форум получился достаточно масштабным и позволил обсудить вопросы туристической сфера региона в максимально продуктивном формате.



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