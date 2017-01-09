Накануне вечером в Керчи начался снегопад. Ночью он усилился, и на утро город оказался под белоснежным одеялом.
Утро керчан началось активно: автомобилисты «откапывали» машины из-под сугробов, коммунальщики посыпали тротуары песком, а дети по пути в школу игрались в снежки и резвились в снегу.
Такой пушистый снег для керчан большая редкость. Как правило, нам приходиться довольствоваться либо мокрым снегом, либо редкими снеговыми крупинками, которые кое-где лишь покрывают землю.
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Сегодня в Керчь пришла настоящая снежная зима. С хрустящими сугробами под ногам, лёгким морозцем и ясным небом. Долго ли нам удастся любоваться этим замечательным пейзажем?