Керчь продолжит штормить

Через Крым проходит южный циклон. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение на полуострове в течении двух дней.

Со второй половины 20 апреля и в течение следующего дня ожидаются дожди с грозами, — передает МЧС Крыма со ссылкой на Крымское управление гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Такая погода связана с прохождением через Крым южного циклона.

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Помимо гроз, ожидается сильный юго-западный ветер, порывы которого будут достигать 15-20 метров в секунду. МЧС Крыма просит жителей соблюдать правила по технике безопасности и не подвергать риску свои жизни.



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