Керчь против терроризма: школьникам прочитали лекцию

Учащимся старшим классов всех городских школ прочитали лекцию «О недопущении оправдания актов нацизма, проявлений экстремизма, терроризма, использования для подобных целей сети Интернет, по недопущению вовлечения в ряды террористических организаций молодежи»

17 мая в зале детского и юношеского творчества для учащихся старших классов всех школ города состоялась лекция «О недопущении оправдания актов нацизма, проявлений экстремизма, терроризма, использования для подобных целей сети Интернет, по недопущению вовлечения в ряды террористических организаций молодежи». Организатором мероприятия выступил отдел по противодействию терроризму и взаимодействию с учреждениями здравоохранения Администрации Керчи.

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Со вступительной речью к ребятам обратились заместитель главы администрации города Дилявер Мельгазиев. Выступили начальник отдела по противодействию терроризму и взаимодействию с учреждениями здравоохранения Евгения Ермакова, настоятель храма Александра Невского протоиерей Сергий Коваль, имам города Керчи Аджарипов Марлен.

Также учащимся был показан документальный фильм, раскрывающий сущность вербовки молодежи в террористические организации.

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