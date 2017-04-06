Керчь против терроризма

В понедельник, 3 апреля в Санкт-Петербурге произошла трагедия. Взрывы бомб в метро, унесшие жизни 14 человек, в большинстве своем молодежи. Вся Россия скорбит вместе с Петербургом. И Керчь, как и остальная часть нашего государства отлично понимает, что с террористами нужно бороться.

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Обсудить проблему террора и, возможно, поискать методы борьбы с этим явлением, керчан приглашают 8 апреля. Собрание состоится в сквере Летчиков в 11 часов утра. На мероприятие «Россия против террора!» приглашаются все желающие.

Организаторы просят людей, желающих выступить на мероприятии, записаться по телефону +7978 816 03 28, для включения их в сценарий.



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