Керчь против терроризма

Керчь против терроризма
Апрель 06 11:01 2017

В понедельник, 3 апреля в Санкт-Петербурге произошла трагедия. Взрывы бомб  в метро, унесшие жизни 14 человек, в большинстве своем молодежи. Вся Россия скорбит вместе с Петербургом. И Керчь, как и остальная часть нашего государства отлично понимает, что с террористами нужно бороться.

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Обсудить проблему террора и, возможно, поискать методы борьбы с этим явлением, керчан  приглашают 8 апреля. Собрание состоится в сквере Летчиков в 11 часов утра. На мероприятие «Россия против террора!» приглашаются все желающие.

Организаторы просят  людей, желающих выступить на мероприятии, записаться по телефону +7978 816 03 28, для включения их в сценарий.


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