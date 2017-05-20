Керчь разгромила футбольную команду Судака

Вчера, 19 мая в Судаке юные «океановцы» сразились в футбольном поединке с командой «Сугдея». Матч закончился более чем уверенной победой маленьких керчан.

Матч проходил в рамках первенства Крыма по футболу. Керчане заколотили в сетку ворот соперника целых 7 мячей. «Сугдея» смогла ответить лишь двумя мячами.

В составе нашей команды «дублями» отметились Саша Потапович и Вася Цымбаленко. По одному голу забили Андрей Шахов, Максим Шахов и Никита Хребет.

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Примечательно, что матч проходил на том же поле,где недавно ФК «Океан» взял золота на турнире «Кубок Сугдея-2017». Кроме того, после основного матча команды сыграли еще и товарищеский, который завершился боевой ничьей – 5:5.

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