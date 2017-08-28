Керчь с рабочим визитом посетил Ефим Фикс

Керчь с рабочим визитом посетил Ефим Фикс. Председатель Комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления посетил ряд городских объектов.

Так, Ефим Фикс побывал на Керченском металлургическом комбинате, где на встрече с руководством предприятия обсудил перспективы дальнейшей работы завода. Парламентарий сообщил, что на данный момент на уровне властей республики идет обсуждение вопроса о выплате задолженности работникам предприятия. Об этом сообщает интернет-газета Глас Народа.

«Я думаю, что в ближайшем будущем комбинат заработает на полную мощность, станет флагманом производства в Керчи и основным бюджетообразующим предприятием города», — прокомментировал Ефим Фикс.

Читайте: Ефим Фикс проинспектировал керченский МФЦ

Также депутат осмотрел помещение, выделенное для размещения участков мировых судей. После осмотра Председатель Комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления попросил городские власти взять под контроль процесс выполнения работ с целью их своевременного окончания.

Кроме того, Ефим Фикс уделил внимание и вопросам стихийной торговли в городе. В связи с чем было проведено совещание с участием представителей Роспотребнадзора, в ходе которого была достигнута договоренность объединить усилия администрации города и контролирующих органов для прекращения торговли в неустановленных местах.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

