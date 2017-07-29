Керчь штормит (фото)

Последние дни июля в Керчи проходят в плену шторма и дождя. Городские пляжи опустели.

Аномальная жара, которая держалась в Керчи несколько дней, сменилась сильным ветром и проливными дождями.

С ночи 28 июля в городе поднялся сильный ветер, а уже сегодня, 29 июля, небо затянули угрюмые тучи и на город снизошел дождь. Он быстро распугал отдыхающих.

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На пляжах города стало непривычно пусто, а морской берег бушует, выкидывая на берег волны одну за другой.

На фото представлен пляж Сморжевского, который обычно усеян людьми. Сегодня тут безлюдно. На пляже господствует лишь ветер, разбрасывая по берегу водоросли.

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