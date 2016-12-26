На Крымском полуострове за 2016 год стало на 11 гостиниц больше.

Об этом стало известно из сообщения министра курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий на расширенном заседании коллегии Министерства курортов и туризма РК в Симферополе, сообщает пресс-центр ведомства.

Новые гостиницы появились в Евпатории, Алуште, Гурзуфе, Кореизе, Ленинском районе и Ливадии. В сумме в текущем году в Крыму стало на 11 средств размещения (618 номеров) больше, чем в предыдущем.

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Однако, важно отметить, что ни единой гостиницы не появилось в Керчи. О чем это может говорить? О незаинтересованности инвесторов в нашем городе? Об ошибочной политике в данной сфере городского руководства? О том, что Керчь из города-тупика при Украине превратился город-сквозняк, который все туристы «пролетают» навылет, не задерживаясь даже на ночевку?

Неужели в городе, который претендует на звание самого древнего в России, не на что посмотреть?

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