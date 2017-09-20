Керчь стала библиотечной столицей Крыма

Министерство культуры Крыма совместно с Крымской республиканской универсальной научной библиотекой имени И. Я. Франко подвели итоги летнего конкурса «Библиотечная столица Крыма – 2017».

Лучшими признали Керченскую централизованную библиотечную систему.

В задачи конкурса входило изучить формы работы библиотек Крыма – с различными организациями, с профильными органами местного самоуправления, а главное – с читателями.

Среди достижений Керченской библиотечной системы отметили высокие показатели в работе – активное участие в федеральных и республиканских конкурсах, корпоративных проектах, а также мероприятиях по продвижению чтения.

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Для справки: В Керченскую централизованную библиотечную систему входит 10 библиотек, из них – 4 библиотеки-филиалы для детей.

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