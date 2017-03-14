Керчь стала камнем преткновения участия России в Евровидении

Из-за того, что россиянка Юлия Самойлова приезжала в Керчь в июне 2015 года, её могут не пустить на песенный конкурс «Евровидение — 2017», который в этом году будет проходить в Киеве. Крым, согласно законов Украины, является временно оккупированной территорией и въезд на его территорию регламентируется специальными документами государственных учреждений Украины.

В июне 2015 года конкурсант международного песенного конкурса «Евровидение — 2017» от России — Юлия Самойлова принимала участие в фестивале «Мир спорта и добра». Этот факт поставил под угрозу возможность её выступления в Киеве на конкурсе «Евровидение — 2017».

Дело в том, что, согласно законодательству Украины, Крым — временно оккупированная территория и попасть на полуостров гражданам с иностранным (не украинским) гражданством можно исключительно по специальным пропускам. В виду того, что Юлия Самойлова не получала подобного документа, она, якобы, нарушила украинский закон и не может теперь пересекать украинско-российскую границу.

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Следовательно, этот факт ставит под вопрос возможность участия Юлии в международном песенном конкурсе.

В Службе безопасности Украины сообщили, что знают о выступлении певицы в Крыму и планируют провести проверку обстоятельств въезда певицы на территорию страны.

«Мы не хотим, чтобы это было политически ангажированным решением», — сказала представитель ведомства Елена Гитлянская. Проверка может занять около месяца.

Справка КерчьИНФО

27-летняя Юлия Самойлова родилась в Республике Коми. Она инвалид с детства. В 13 лет ей поставили диагноз «спинальная мышечная атрофия Вердинга — Гофмана». Это наследственное заболевание, которое сопровождается нарушением работы мускулатуры ног, головы и шеи. Самойлова инвалид первой группы, она передвигается на коляске (в одном из интервью певица говорила, что причиной ухудшения ее здоровья могла стать неудачно сделанная прививка от полиомиелита).

В 14 лет Юлия Самойлова победила на всероссийском музыкальном фестивале «На крыльях мечты», затем создала собственную музыкальную группу Terranova, тогда же окончила факультет психологии в ухтинском филиале Современной гуманитарной академии (Республика Коми).

В 2013 году Самойлова стала финалисткой музыкального телешоу «Фактор А» на телеканале «Россия», где ее голос высоко оценила певица Алла Пугачева. В 2014-м Самойлова пела на открытии Параолимпийских игр в Сочи.



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