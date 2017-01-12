От былой зимней сказки в Керчи остались лишь замерзшие улицы. Людям приходиться добираться на работу маленькими шажками, скользя по тропинкам, чтобы не упасть.

Снегопад, который продолжался в городе на протяжении последних нескольких дней, порадовал керчан завораживающим зимним пейзажем. Однако после себя он оставил лишь приятные воспоминания, красивые фотографии и большое количества льда.

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Из-за «плюсовой» температуры на улице снег таит, а под ним появляется мокрый, обледеневший асфальт. Ходить по таким дорогам не просто неудобно, а травмоопасно.

Важно отметить, что замёрзшие, мокрые тротуары наблюдаются не только в спальных района, но и в центре города.

Редакция KerchINFO.com призывает керчан быть аккуратными и внимательными на улице!

керчь

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