Керчь станет «зеленее»

Керченское управление архитектуры определило «зеленые зоны» города. Эти земельные участки буду поставлены на кадастровый учет как места общественного пользования.

Общественный совет города Керчи рассмотрел схему расположения на территории города парков и скверов. Об этом на своей странице в социальной сети сообщает Председатель Общественного совета г. Керчи Галина МАЗИЛОВА.

В ходе рассмотрения выяснилось, что существующие на бумаге границы городских скверов и парков не совсем соответствую реальному положению дел. В связи с этим границы «зеленых зон» Керчи изменены.

Так, по сравнению с прежними, увеличены новые границы городских парков:

Молодежный парк

На данный момент имеет площадь 10, 27 га (по сравнению с прежними 5, 3 га).

Комсомольский парк

11, 15 га площади превратились в 13, 6 га.

Приморский парк

Существующие прежде 5, 12 га увеличены до 11, 04 га.

Казенный сад

Площадь в 16, 8 га увеличена на 3, 9 га.

Кроме того, была досконально изучена схема керченских скверов: воинам Интернацироналистам, Славы, им. Дубинина, Аленка, Приморский по ул. Кирова, Центральный по ул. Кирова, Летчиков, Черепашка, им. Пирогова, им. Шевченко, около к—ра Украина, Мира, Митридата.

Таким образом, по итогу заседания Общественный совет Керчи рекомендовал городской администрации расширять зеленые владения города.

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