Керчь становится Крымской столицей веселья

Невероятный заряд энергии в самом начале лета. 2 и 3 июня, в первые выходные лета, приглашаем всех на ХАХАFEST. Это 48 часов юмора, моря, музыки, подарков и новых знакомств.
Ждём Вас в г.Керчь в санатории «Москва-Крым» ул.Московская 18.
С 12.00 на пляже с видом на Крымский Мост для Вас, нагревающееся море, атмосферная музыка, приятные подарки от спонсоров.
Начало Концертов 2 и 3 июня в 20.00.
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ на возрастное ограничение концерта 2 июня (18+) дети не должны взрослеть раньше, чем Вы запланировали.
Для Ваших наследников и всех гостей мы специально готовим гала-концерт 3 июня. Приглашаем девушек, дедушек, школьников, бабушек, друзей, парней и заезжих гостей.
Предварительная продажа билетов и бесплатная доставка по городу +7978 818 80 51
ПРОДАЖА БИЛЕТОВ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НА ВХОДЕ в ПАНСИОНАТ В ДНИ МЕРОПРИЯТИЯ.
Стоимость билетов: 1 день — 300 руб., 2 дня — 500 руб.
ВЕДУЩИЕ: Владимир Чичиланов и Виталий Резниченко!
ХАХАFEST ПРАВИЛЬНЫЙ START ЛЕТА. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: