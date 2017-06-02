Керчь становится Крымской столицей веселья

Невероятный заряд энергии в самом начале лета. 2 и 3 июня, в первые выходные лета, приглашаем всех на ХАХАFEST. Это 48 часов юмора, моря, музыки, подарков и новых знакомств.

Ждём Вас в г.Керчь в санатории «Москва-Крым» ул.Московская 18.

С 12.00 на пляже с видом на Крымский Мост для Вас, нагревающееся море, атмосферная музыка, приятные подарки от спонсоров.

Начало Концертов 2 и 3 июня в 20.00.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ на возрастное ограничение концерта 2 июня (18+) дети не должны взрослеть раньше, чем Вы запланировали.

Для Ваших наследников и всех гостей мы специально готовим гала-концерт 3 июня. Приглашаем девушек, дедушек, школьников, бабушек, друзей, парней и заезжих гостей.

Предварительная продажа билетов и бесплатная доставка по городу +7978 818 80 51

ПРОДАЖА БИЛЕТОВ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НА ВХОДЕ в ПАНСИОНАТ В ДНИ МЕРОПРИЯТИЯ.

Стоимость билетов: 1 день — 300 руб., 2 дня — 500 руб.

В РАМКАХ ХАХАFESTA ВАС БУДУТ РАДОВАТЬ

Кирилл Стоун Семнадцатый

Команда КВН «КРЫМСКИЙ МОСТ»

Наши Друзья и Настоящие Профессионалы Pole Dance Studio Lollipop.

Владислав Ильченко STAND UP Комик из Симферополя,

Александр Нинидзе, Андрей Антоненко, Ольга Дронова, Денис Гладкий, Никита Сильченко, Никита Краснолуцкий, первая женская сборная Керчи победители Кубка города 2017 Дуэт «Бабл Гам».

ВЕДУЩИЕ: Владимир Чичиланов и Виталий Резниченко!

ХАХАFEST ПРАВИЛЬНЫЙ START ЛЕТА. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

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