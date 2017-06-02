Керчь становится Крымской столицей веселья

Керчь становится Крымской столицей веселья
Июнь 02 12:56 2017

Невероятный заряд энергии в самом начале лета. 2 и 3 июня, в первые выходные лета, приглашаем всех на ХАХАFEST.  Это 48 часов юмора, моря, музыки, подарков и новых знакомств.

Ждём Вас в г.Керчь в санатории «Москва-Крым» ул.Московская 18.

С 12.00 на пляже с видом на Крымский Мост для Вас, нагревающееся море, атмосферная музыка, приятные подарки от спонсоров.

Начало Концертов 2 и 3 июня в 20.00.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ на возрастное ограничение концерта 2 июня (18+) дети не должны взрослеть раньше, чем Вы запланировали.

Для Ваших наследников и всех гостей мы специально готовим гала-концерт 3 июня. Приглашаем девушек, дедушек, школьников, бабушек, друзей, парней и заезжих гостей.

Предварительная продажа билетов и бесплатная доставка по городу +7978 818 80 51

ПРОДАЖА БИЛЕТОВ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НА ВХОДЕ в ПАНСИОНАТ В ДНИ МЕРОПРИЯТИЯ.

Стоимость билетов: 1 день — 300 руб., 2 дня — 500 руб.

В РАМКАХ ХАХАFESTA ВАС БУДУТ РАДОВАТЬ

  • Кирилл Стоун Семнадцатый
  • Команда КВН «КРЫМСКИЙ МОСТ»
  • Наши Друзья и Настоящие Профессионалы Pole Dance Studio Lollipop.
  • Владислав Ильченко STAND UP Комик из Симферополя,
  • Александр Нинидзе, Андрей Антоненко, Ольга Дронова, Денис Гладкий, Никита Сильченко, Никита Краснолуцкий, первая женская сборная Керчи победители Кубка города 2017 Дуэт «Бабл Гам».

ВЕДУЩИЕ: Владимир Чичиланов и Виталий Резниченко!

ХАХАFEST ПРАВИЛЬНЫЙ START ЛЕТА. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

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