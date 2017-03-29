Керчь — свято-апостольный город: зачем и почему

Феодосийская епархия инициировала присвоение Керчи звания свято-апостольного города. Об этом в комментарии редакции KerchINFO.com сообщил секретарь Феодосийской Епархии протоиерей Андрей ЯКОВЕЦ.

Священнослужители Феодосийской Епархии инициировали присвоение Керчи звания свято-апостольного города. Это указывает на то, что в эллинистическое время на ней земле проповедовал апостол.

«Эта взята не просто из воздуха, и не придумана. Это древняя традиция. В тех городах, где проповедовали апостолы в эллинистическое время назывались апостолития. Однако у нас такое название вряд ли приживётся сейчас и для русского человека не понятно значения этого слова. Свято-апостольный город — это близкий перевод понятие «апостолития» и оно более понятно для среднестатистического гражданина», — рассказывает секретарь Феодосийской Епархии.

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Священнослужитель объяснил, что апостол Андрей впервые вступил на славянскую землю не где-нибудь, а непосредственно в городе Пантикапей (ныне Керчь). По приданию это случилось возле собора Иоанна Предтечи. Следовательно новая эра для славян началась именно с нашего города.

«Важно сказать, что Керчь в этом плане очень неодооценена. Наш город несёт большое историческое значение для славянского мира, для русского мира. Часто акцентируется внимание только на западе, на крещении князем Владимиром в теперешнем Севастополе. Но по цивилизационному значению визит апостола Андрея Первозванного ни в коем случае нельзя забывать. Дабы акцентировать внимание на этой древней истории, мы выступили с такой инициативой», — отмечает Протоиерей Андрей ЯКОВЕЦ.



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