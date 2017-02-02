Из керченского бюджета на содержание работников органов местного самоуправления выделяется почти 160 миллионов в год. Об этом информирует электронная версия бюджета Керчи на 2017 год — «Бюджета для граждан».

Согласно документу, объем расходов бюджета города на содержание работников органов местного самоуправления в течении 2017 года составляет — 158,2 миллиона рублей.

Таким образом, в перерасчёте на одного жителя Керчи это составляет около 1000 рублей.

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Отметим, что в 2016 году на содержание работников органов местного самоуправления из городского бюджета выделялось порядка 163 миллионов рублей, а в 2015 году эта цифра приравнивалась к 123 миллионам.

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