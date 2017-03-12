Керчь установила абсолютный температурный рекорд

В Керчи зафиксировали абсолютный температурный максимум. Такого не было за всю историю инструментальных метеонаблюдений. Об этом стало известно из сообщения ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца в эфире радио «Спутник в Крыму».

Специалист рассказал, что 10 марта в Керчи и Симферополе было зафиксировано +21,6°С – это абсолютный температурный максимум за всю историю инструментальных метеорологических наблюдений.

По убеждению метеоролога, в данный период общий температурный фон выше климатической нормы на 8°С.

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«Так, как стартовала весна в Крыму и на большей части европейской территории России, мы не припомним. По крайней мере, с нулевых годов точно такого не было. Общий фон температурный сейчас на 8° превышает климатическую норму. И если в континентальной части России весна опережает календарь почти на месяц, то в Крыму опережение идет на два месяца. По сути, то, что до вчерашнего дня наблюдали жители Крыма, это погода в мае», — заключил он.

Отметим, еще в конце февраля 2017 года в Керчь пришло резкое потепление, и установилась «плюсовая температура». Несмотря на некоторые ветряные периоды, в целом, в Керчи достаточно теплая, нетипичная для марта, погода.



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