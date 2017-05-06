Керчь в 2070 году

Он спустился с трапа самолета, глубоко вдохнул, набрав полные легкие такого родного морского воздуха, вдумчиво взглянул в сизую даль, немного прищурив глаза, резко выдохнул и не спеша пошел за багажом.

Василий любил Керчь. Для него этот город был родным не только, потому что он тут родился далеких 53 года назад, но и потому, что в Керчи навсегда осталось его сердце.

На дворе 2070 год. Середина июня. 8:15 утра. Идеальное время для променада по дорогим сердцу керченским улочкам. Однако до города еще нужно добраться. Аэропорт «Багерово» находится в одноименном посёлке, что в 14 километрах от Керчи.

Получив свой небольшой чемодан и надев солнцезащитные очки, Василий отправился ловить такси до Керчи.

20 минут мимо бескрайних крымских полей пролетели мгновенно. Центральный Автовокзал Керчи теперь напоминает космический корабль, ведь не так легко обслуживать миллионное население города и бесконечный поток туристов. Это здание в несколько этажей с многоуровневыми платформами, от которых постоянно то отбывают, то прибывают автобусы из самых разных регионов не только России, но и ближнего зарубежья.

Да, в этой части Керчь совсем непохожа на город с одним из самых длинных песчаных пляжей России, с популярнейшими бальнеологическими курортами и, конечно же, грязевыми вулканами и лечебной глиной озера Чокрак, слухи о пользе которой облетели уже весь мир.

Тут толпа людей, словно муравьи, снуют туда-сюда, разыскивая свой транспорт, пытаясь разобраться в запутанном расписании, которое постоянно обновляется на огромных плазмах при входе в здание Автовокзала.

Василий, располагая временем, решил добраться до центра города на метро. Поскольку это был один из лучших способов «окинуть взглядом» места, где так давно не был.

Решение построить метро приняло руководство Крыма еще, когда Василий был совсем маленький. Со строительством Керченского моста город стал настолько быстро развиваться и увеличиваться в размерах, а соответственно и в численности, что необходимость в альтернативном виде транспорта, который бы смог разгрузить до отказа забитые магистрали города, стала крайне острой.

Однако геология Керчи не позволяла соорудить подземное метро. Поэтому было принято решение приниматься за строительство эстакадных линий керченского метрополитена, которые возвысились на 10 метров над землей.

В детстве Василий с ребятами из класса, после уроков всегда прибегали на стройку и, будто заколдованные, не могли налюбоваться величием процесса. Поэтому сегодня, проехаться в закрытом вагончике с панорамными окнами, любуясь родным городом сверху, вдвойне приятно.

И вот он уже у подножья горы Митридат.

«Сколько бы лет ни прошло, какие технологии не придумало бы человечество, над тобой ничто не подвластно», — подумал Василий, глядя на лестницу, которую изучил за свою молодость, лучше любого стихотворения.

Отреставрированная. Величественная. Уходящая в небо.

Центр города, в отличие от его окраин, изменился мало. Тут все также взгляд приковывает стела с золотым грифоном, школа, которой уже более двухсот лет и Храм Святого Иоанна Предтечи. Рядом с историческими ценностями возвышаются 15 этажные башни-близнецы. На первых этажах расположены торговые центры с всевозможными магазинами и ресторанами, а выше – офисные центры и гостиничные номера. Это башни называют «мозгом города». Оттуда происходит координирование рабочего процесса на фабриках города, на всех заводах и прочих крупных предприятиях, количество которых постоянно растёт.

Но Василий приехал не за этим. На такие «достопримечательности» он за последние 25 лет насмотрелся и в Москве. В Керчи господствует море. Оно главное и задает ритм жизни на полуострове. Море в Керчи начинается с набережной. Именно туда Василий и отправился. Там, как всегда, людно, шумно и по-домашнему уютно: из кафе слышна музыка, любители катаются на роликах и велосипедах, туристы фотографируются у роскошных клумб с цветами, за которыми тщательно ухаживают садовники, местные, облокотившись о литой забор, кормят лебедей и чаек, а молодежь, развалившись на подстилках на газоне, безмятежно общаются.

Миллионы туристов летом стараются хотя бы на несколько дней попасть на керченский берег. Местные деревни для отдыха создают достойную конкуренцию пансионатам в Сочи.

Просторные виллы всего в несколько этажей с окнами в пол и приветливыми хозяевами – стали визитной карточной отдыха в Керчи. Людям надоели безликие гостиницы, серые базы отдыха и одинаковые пансионаты. На их место пришли апартаменты гостевого типа. На окраинах Керчи, вдали от заводов и мануфактуры, расположились ухоженные деревни с аккуратными, как на подбор частными домами, в которых может расположиться до 5 семей. Тут уже нет, как 50 лет назад, пыльного бездорожья, проблем с общественным транспортом, грязных пляжей и магазинов с баснословными ценами и продуктами сомнительного качества. Теперь это приветливые места с грамотной инфраструктурой и дружественной атмосферой.

Василию редко удается выбраться в Керчь. Последний раз он приезжал почти 5 лет назад, когда у его сына было ответственное соревнование по виндсерфингу. Последний тогда стал чемпионом России, а Василий – горд тем, что этот титул сын завоевал на его малой родине.

Взглянув на часы, он понял, что время прогулки подошло к концу. Василия ждёт работа. Ведь в этот раз он прибыл для подписания крупного договора. Его фирма создает бытовых роботов, которые занимаются уборкой домов и придомовых территорий. Руководство Керчи готово закупить несколько десятков таких для ухода за улицами города.

«Чертовски приятно знать, что мои разработки будут полезны родному городу», — усмехнулся про себя Василий, поправил волосы и уверенным шагом направился в сторону городской администрации.

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